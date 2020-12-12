Mısır, fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

SERHAT ÇETİNKAYA - Türkiye'de hububattan sonra mısır üretiminin de merkezi olan Konya'da, 1 milyon dekar alanda ekimi yapılan, taban fiyatın yüzde 40 üzerine çıkan fiyatından dolayı çiftçiler arasında "sarı altın" olarak da anılan mısır, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından dünyanın en önemli alanlarından biri konumundaki Konya Ovası'nda çiftçi, sezonun son ürünlerinden mısırın hasadını gerçekleştiriyor.

Kritik tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masaları'nın hazırladığı "Mısır Analiz Raporu"na göre bu yıl, ülke genelinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimi bekleniyor.

Tohumunda yapılan ıslah çalışmaları, devlet destekleri ve modern tarım teknikleri sayesine Konya'da her geçen yıl ekim alanı artan mısırda, bu yıl 1,5 milyon ton rekolte hedefleniyor.

Ülke genelinde 6,5 milyon ton tahmin edilen rekoltenin 2,5 milyon tonunun, Konya Ovası ve çevresinden karşılanması öngörülüyor.

Türkiye'de mısır üretiminin üçte birinin gerçekleştirildiği ovada, buğdaydan sonra en çok üretimi gerçekleştirilen ürün, fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor.