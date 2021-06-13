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Mısır, Fransa ile 1,7 milyar avro değerinde bir finansman anlaşması imzalandı

13.06.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, Fransa ile 1,7 milyar avro değerinde bir finansman anlaşması imzalandı

KAHİRE (AA) - Mısır, Fransa ile 1,7 milyar avro değerinde bir finansman anlaşması imzalandığını duyurdu.

Mısır Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) CEO'su Remy Rioux ile bir araya geldi.

Kahire ve Paris yönetimleri arasında Mısır'daki öncelikli projelerin uygulanmasına katkı sağlamak için bir anlaşma imzalandığı belirtilen açıklamada, projelerin, "ulaşım, konut, elektrik ve toptan satış piyasası (sebze, meyve ve gıda maddeleri) alanlarıyla ilgili olduğu aktarıldı.

Toplam 1,7 milyar avro değerinde olan finansman paketinin, 776 milyon avrosunun Fransa hükümetinden, 990 milyon avrosunun ise AFD'den olduğu kaydedildi.

Açıklamada, projelerin detayına ve ne zaman uygulanacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 16 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, temasları kapsamında, “Fransa'nın Avrupa kıtasında Mısır'ın en önemli ortaklarından biri olduğunu" söylemişti.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 10 Haziran'da ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

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