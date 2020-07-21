Mısır gevreğinden çok lezzetli bir kurabiye tarifi! Yiyen, bir daha vazgeçemiyor...

Mısır gevreğinden kurabiye tarifi ile hem sevdiklerinizi hem de misafirlerinizi şaşırtın!

Hazırlanışına geçmeden önce ilk olarak malzemelerden bahsedelim.

MALZEMELER

250 gram tereyağı ya da margarin

2 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2,5 su bardağı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

400 gram krem çikolata

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 gram mısır gevreği

HAZIRLANIŞI

İlk olarak derin bir karıştırma kabına 250 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 2,5 su bardağı mısır nişastası ve 1 paket vanilya koyarak yoğurun. Eğer elinizde tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz.

Daha sonra 1 paket kabartma tozu ve 2,5 su bardağı unu da ekleyip yoğurmaya devam edin. Kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Bu sayede ağızda dağılan bir kurabiye elde edebilirsiniz. Bu aşamada ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekir. Eğer vaktiniz varsa hamuru 10 dakika kadar dinlendirmeniz daha iyi sonuç almanızda yardımcı olur.

Kurabiye hamurunu hazırladıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar hazırlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyeleri yerleştirirken aralarında boşluk bırakmayı ihmal etmeyin. Bu sayede piştikçe kabaran kurabiyelerin birbirlerine yapışmasını önleyebilirsiniz.

Tüm kurabiyeleri fırın tepsisine dizdikten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Fırının önceden ısıtılmış olması tüm kurabiyelerin eşit miktarda pişmesine yardımcı olur.

Kurabiyeler pişerken siz de sosu hazırlayabilirsiniz. Üzeri için ilk olarak büyük bir tencerenin içine sıcak su koyun. Ardından tencerenin üzerine ısıya dayanıklı bir kap yerleştirin. Isıya dayanıklı kabın içerisine 400 gram krem çikolata koyarak erimesini sağlayın. Ardından eriyen krem çikolatanın kıvamını açmak için 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırın. Daha sonra 150 gram mısır gevreğini iri parçalar olacak şekilde rondodan geçirin. İsterseniz mısır gevreğini elinizle de çok küçük olmayacak şekilde ufalayabilirsiniz.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika kadar soğumasını bekleyin. Soğuyan her bir kurabiyeyi arkalı önlü olacak şekilde çikolatalı sosa bandırın. Ardından çikolatalı kurabiyeleri mısır gevreğine de bulayın.

Mısır gevreğine bulama işlemini kurabiyeleri servis edeceğiniz gün yapmanız mısır gevreğinin daha çıtır kalması açısından önemlidir. Mısır gevreği zamanla daha yumuşak doku alabilir.

Hazırladığınız tüm kurabiyeler 1-2 saat dinlendikten sonra servis tabağına alıp misafirlerine ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Dilerseniz kurabiyeleri servis ederken şık bir sunum hazırlamak için çikolata sosu ile kurabiyelerinizin üzerini süsleyebilirsiniz.

