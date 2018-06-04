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Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda Salah ve Trezeguet de yer aldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Mısır Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı. Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Muhammed Salah ve Kasımpaşa forması giyen Trezeguet de Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda Salah ve Trezeguet de yer aldı

Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hector Cuper, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile oynanan maçta sakatlanan Liverpoollu Muhammed Salah'ı kadroya alan Cuper, Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi de Rusya'ya götürmeye karar verdi.

Takımların, turnuvadaki ilk maçlarından bir gün öncesine kadar oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

2018 Dünya Kupası’nda Rusya, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Essam El-Hadary (El Taawoun), Muhammed El-Shenawy, Sherif Ekramy (El Ehli)

Defans: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (El Ehli), Muhammed Abdel-Shafy (El Fetih), Ahmed Hegazi, Ali Gabr (West Bromwich Albion), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek)

Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El Raed), Abdallah El-Said (El Ehli), Sam Morsy (Wigan), Muhammed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (İttihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)

Forvet: Marwan Mohsen (El Ehli), Muhammed Salah (Liverpool)

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