Mısır liginde görülmemiş olay! Pozisyonu cep telefonundan izledi, golü iptal etti 'Süresiz olarak ihraç'

Geçtiğimizi hafta Mısır ikinci liginde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Al-Nasr ile Süveyş arasında oynanan 2'nci Lig maçı sırasında atılan gol sonrası rakip takım oyuncuları hakeme golün elle atıldığı ve geçersiz sayılması şeklinde yoğun itirazda bulundu.

TEKRARI CEP TELEFONUNDAN İZLEDİ

VAR olmaması nedeniyle oyuncular, delil olarak bir taraftarın çektiği videoyu izlemesi için karşılaşmanın hakemi Muhammed Farouk'u zorladılar. Bu itirazlar sonrası orta hakem de pozisyonun tekrarını cep telefonundan izlemesinin ardından verdiği gol kararını iptal etti ve ortalık bir kez daha karıştı.

POLİS KORUMASIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Süveyş iptal edilen golden kısa bir süre sonra üçüncü golünü atarak 3-1'lik bir galibiyete imza attı. Olaylar yüzünden maç 15 dakika durdu. Farouk, kuralları ihlal ettiği için hakeme karşı yasal işlem başlatmakla tehdit eden Al-Nasr oyuncuları ve yetkililerinin protestoları üzerine polis koruması altında sahayı terk etti.

SÜRESİZ OLARAK İHRAÇ EDİLDİ

Mısır Futbol Federasyonu orta hakem Farouk'un bu hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Süresiz olarak hakemlik faaliyetlerinden ihraç edildiğini duyurdu.

