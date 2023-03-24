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Mısır liginde görülmemiş olay! Pozisyonu cep telefonundan izledi, golü iptal etti 'Süresiz olarak ihraç'

24.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Msır 2'nci Ligi'nde görülmemiş bir olay yaşandı. Mısırlı hakem Mohamed Farouk, lig maçında taraftarın cep telefonunu kullanarak golü iptal ederken, federasyondan süresiz olarak ihraç kararı geldi. İşte detaylar...

Mısır liginde görülmemiş olay! Pozisyonu cep telefonundan izledi, golü iptal etti 'Süresiz olarak ihraç'

Geçtiğimizi hafta Mısır ikinci liginde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Al-Nasr ile Süveyş arasında oynanan 2'nci Lig maçı sırasında atılan gol sonrası rakip takım oyuncuları hakeme golün elle atıldığı ve geçersiz sayılması şeklinde yoğun itirazda bulundu.

TEKRARI CEP TELEFONUNDAN İZLEDİ

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VAR olmaması nedeniyle oyuncular, delil olarak bir taraftarın çektiği videoyu izlemesi için karşılaşmanın hakemi Muhammed Farouk'u zorladılar. Bu itirazlar sonrası orta hakem de pozisyonun tekrarını cep telefonundan izlemesinin ardından verdiği gol kararını iptal etti ve ortalık bir kez daha karıştı.

POLİS KORUMASIYLA SAHAYI TERK ETTİ

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Süveyş iptal edilen golden kısa bir süre sonra üçüncü golünü atarak 3-1'lik bir galibiyete imza attı. Olaylar yüzünden maç 15 dakika durdu. Farouk, kuralları ihlal ettiği için hakeme karşı yasal işlem başlatmakla tehdit eden Al-Nasr oyuncuları ve yetkililerinin protestoları üzerine polis koruması altında sahayı terk etti.

SÜRESİZ OLARAK İHRAÇ EDİLDİ

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Mısır Futbol Federasyonu orta hakem Farouk'un bu hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Süresiz olarak hakemlik faaliyetlerinden ihraç edildiğini duyurdu.

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