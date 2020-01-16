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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

MUĞLA HABERLERİ  | 16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut: - "Mısır yönetimine, gözaltındaki çalışanların en kısa sürede serbest bırakması için çağrıda bulunuyoruz. Bu yakışıksız tutum, ifade özgürlüğüne bir tehdittir"

Muğla Gazeteciler Cemiyeti, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Cemiyet Başkanı Süleyman Akbulut, yaptığı açıklamada, AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılması istediklerini belirtti. Gözaltı haberini üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayan Akbulut, şunları ifade etti:

"Ülkemizin en köklü haber ajansı olan AA'nın fedakarca görev yapan çalışanlarına 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Mısır yönetimine, gözaltındaki çalışanların en kısa sürede serbest bırakması için çağrıda bulunuyoruz. Bu yakışıksız tutum, ifade özgürlüğüne bir tehdittir. Bu sorunun ivedilikle çözüleceğini ve meslektaşlarımızın serbest kalacağını umut ediyoruz. Bu üzüntü verici tutumdan dolayı Mısır polisini kınıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
AA Gözaltı Kahire Mısır Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut

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