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Mısır, Zimbabve'yi tek golle mağlup etti

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Mısır, Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet'in attığı golle Zimbabve'yi 1-0 mağlup etti.

Mısır, Zimbabve'yi tek golle mağlup etti

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen organizasyonun ilk maçında A Grubu'nda mücadele eden takımlar Mısır ile Zimbabve karşı karşıya geldi. Başkent Kahire'de oynanan, Liverpool forması giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın da 90 dakika forma giydiği karşılaşmada, Mısır 41. dakikada Trezeguet'in attığı golle Zimbabve'yi 1-0 yendi.

A Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 17.30'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda arasında oynanacak. Dörder ekipten oluşan 6 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Afrika Uluslar Kupası Kasımpaşa trezeguet zimbabve

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