Mısırlı Ezzedine Bahader, 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

Ocak ayında Mısır 3. Lig kulüplerinden "6 Ekim" ile sözleşme imzalayan 75 yaşındaki Ezzedine Bahader, takımıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Bahader, takımıyla ikinci kez maça çıktığında dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. 4 çocuğu olan Bahader'in 6 tane de torunu bulunuyor.

