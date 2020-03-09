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  4. Mısırlı Ezzedine Bahader, 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

Mısırlı Ezzedine Bahader, 75 yaşında sahaya çıkıp gol attı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Mısır'ın "6 Ekim" isimli kulübünde forma giyen Ezzedine Bahader, 75 yaşında çıktığı ilk maçta golünü attı.

Ocak ayında Mısır 3. Lig kulüplerinden "6 Ekim" ile sözleşme imzalayan 75 yaşındaki Ezzedine Bahader, takımıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Bahader, takımıyla ikinci kez maça çıktığında dünyanın en yaşlı futbolcusu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek. 4 çocuğu olan Bahader'in 6 tane de torunu bulunuyor.

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Ezzedine Bahader Guinness Rekorlar Kitabı mısır Futbol

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