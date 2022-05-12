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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 şampiyonu VakıfBank oldu!

12.05.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filede Türk derbisiyle sezon tamamlandı. Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçıyla belli oldu. Bu karşılaşma öncesinde seride durum 2-2'ydi. Final serisinin beşinci ve son maçını 3-0 kazanan VakıfBank takımı, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 şampiyonu VakıfBank oldu!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun kazananı son maç ile belli oldu. Final serisinde 2-2'lik eşitlikle son maça girilirken nefesler tutulmuştu. İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakalamıştı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirmişti. Final serisinin beşinci ve son maçını 3-0 kazanan VakıfBank, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

SON 5 SEZONDA DÖRDÜNCÜ KEZ!

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VakıfBank, son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.

ZEHRA GÜNEŞ TARİH YAZIYOR

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Vakıfbank'ın 22 yaşındaki oyuncusu Zehra Güneş, dördüncü şampiyonluğuna ulaşmış oldu. (2018, 2019, 2021, 2022)

4 SEZON SONRA ŞAMPİYONLUK UMUDU

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Fenerbahçe Opet, sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacaktı. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

İZLENME REKORU KIRILDI

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Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9 Mayıs pazartesi akşamı Fenerbahçe Opet ile VakıfBank takımları arasında TVF Burhan Felek'te oynanan final serisinin 4. maçında reyting rekoru kırıldı.

HER KULVARDA KAPIŞTILAR

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Fenerbahçe ve VakıfBank bu sezon, Kupa Voley finali, Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali, lig etabı olmak üzere her kulvarda karşı karşıya geldi. Sarı-Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sadece ligde ilk yarı maçını kaybetmişti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan final serisinde daha önce alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-1 (1-0)
VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1 (1-1)
VakıfBank - Fenerbahçe Opet : 1-3 (1-2)
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 2-3 (2-2)

İKİ TAKIM BU SEZON TOPLAMDA 10 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

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İşte daha önce oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar:

Misli.com Sultanlar Ligi etabı:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 1-3
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 1-3

Dünya Kulüpler Şampiyonası (Yarı Final)

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0

Şampiyonlar Ligi Yarı Final serisi:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-0
(,)Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 11-15

(,) Altın seti kazanan Vakıfbank finale çıktı.

Kupa Voley finali:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-2

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank
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