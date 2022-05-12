Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 şampiyonu VakıfBank oldu!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun kazananı son maç ile belli oldu. Final serisinde 2-2'lik eşitlikle son maça girilirken nefesler tutulmuştu. İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakalamıştı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirmişti. Final serisinin beşinci ve son maçını 3-0 kazanan VakıfBank, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

SON 5 SEZONDA DÖRDÜNCÜ KEZ!

VakıfBank, son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.

ZEHRA GÜNEŞ TARİH YAZIYOR

Vakıfbank'ın 22 yaşındaki oyuncusu Zehra Güneş, dördüncü şampiyonluğuna ulaşmış oldu. (2018, 2019, 2021, 2022)

4 SEZON SONRA ŞAMPİYONLUK UMUDU

Fenerbahçe Opet, sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacaktı. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

İZLENME REKORU KIRILDI

Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9 Mayıs pazartesi akşamı Fenerbahçe Opet ile VakıfBank takımları arasında TVF Burhan Felek'te oynanan final serisinin 4. maçında reyting rekoru kırıldı.

HER KULVARDA KAPIŞTILAR

Fenerbahçe ve VakıfBank bu sezon, Kupa Voley finali, Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali, lig etabı olmak üzere her kulvarda karşı karşıya geldi. Sarı-Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sadece ligde ilk yarı maçını kaybetmişti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan final serisinde daha önce alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-1 (1-0)

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1 (1-1)

VakıfBank - Fenerbahçe Opet : 1-3 (1-2)

Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 2-3 (2-2)

İKİ TAKIM BU SEZON TOPLAMDA 10 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

İşte daha önce oynanan karşılaşmalardaki sonuçlar:

Misli.com Sultanlar Ligi etabı:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 1-3

Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 1-3

Dünya Kulüpler Şampiyonası (Yarı Final)

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0

Şampiyonlar Ligi Yarı Final serisi:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1

Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-0

(,)Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 11-15

(,) Altın seti kazanan Vakıfbank finale çıktı.

Kupa Voley finali:

VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-2

