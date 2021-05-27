Misli.com 2. Lig'de Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki play-off final maçını Halil Umut Meler yönetecek

İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig play-off finalinde yarın Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İki takım arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.



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