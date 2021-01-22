Misli.com 2. Lig'in en başarılısı Manisa FK

İZMİR (AA) - Erteleme maçlarının ardından ilk yarısı tamamlanan Misli.com 2. Lig'de Beyaz Grup'un ilk sırasında yer alan Manisa FK, en başarılı ekip olarak dikkati çekiyor.

Beyaz Grup'ta 13. haftadan ertelenen Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve 16. haftadan ertelenen Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor maçlarının dün oynanmasıyla, ilk yarı heyecanı sona erdi.

Normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitiren ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği Misli.com 2. Lig'de, grup birincilerini takip eden dörder ekip ise TFF 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek. Kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini geçecek iki ekip finalde karşılaşacak.

Her iki grupta da son 3 sırada yer alacaklar lige veda edecek.

İkinci devrenin 26 ve 27 Ocak'taki maçlarla başlayacağı ligde normal sezon 8 Mayıs'ta tamamlanacak.

- En başarılı Manisa FK

Beyaz Grup'ta Manisa FK, en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 11 puan önünde ilk sırada yer alırken, Kırmızı Grup lideri Eyüpspor da Vanspor FK'ye 10 puan fark atmış durumda.