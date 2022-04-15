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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

15.04.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finalspor: 92 - Akran Gemlik Basketbol: 87

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Finalspor, Akran Gemlik Basketbol'u uzatma sonunda 92-87 yendi.

Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 47-40 önde geçti. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçiren konuk ekip, son periyoda 67-65 önde girdi. Mücadelenin normal süresi ise 82-82 tamamlandı.

Uzatmada 10 sayı bulan Finalspor, rakibini 5 sayıda tuttu ve mücadeleden 92-87 galip ayrıldı.

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