İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Finalspor, Akran Gemlik Basketbol'u uzatma sonunda 92-87 yendi.

Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 47-40 önde geçti. Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü ele geçiren konuk ekip, son periyoda 67-65 önde girdi. Mücadelenin normal süresi ise 82-82 tamamlandı.

Uzatmada 10 sayı bulan Finalspor, rakibini 5 sayıda tuttu ve mücadeleden 92-87 galip ayrıldı.



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