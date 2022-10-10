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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

10.10.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Koleji DS Energy: 50 - Semt77 Yalovaspor: 65

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk haftanın son maçında Semt77 Yalovaspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy'yi deplasmanda 65-50 mağlup etti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-12 önde tamamlayan Semt77 Yalovaspor, soyunma odasına da 35-24 üstünlükle gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Semt77 Yalovaspor, üçüncü çeyreği 51-36 önde bitirirken, karşılaşmayı da 65-50 kazandı.

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