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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

17.10.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finalspor: 82 - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 68

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Finalspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 82-68 mağlup etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde tamamlayan Finalspor, soyunma odasına da 38-32 üstünlükle gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Finalspor, üçüncü çeyreği 57-47 önde bitirirken, karşılaşmayı da 82-68 kazandı.

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