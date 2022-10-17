Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Finalspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 82-68 mağlup etti.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 önde tamamlayan Finalspor, soyunma odasına da 38-32 üstünlükle gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Finalspor, üçüncü çeyreği 57-47 önde bitirirken, karşılaşmayı da 82-68 kazandı.



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