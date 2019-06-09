Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago besin tozları yüzünden zor durumda!

Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago'nun zayıf kalmak için yaptıkları onu sağlığından etti.

Bea Santiago, 2013 yılında 66 yarışmacıyı elemiş, en bilinen güzellik yarışmasından biri olan Miss International'ı kazanmıştı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Santiago çok fazla spor yapıyordu. Ayrıca bunun yanında genç model spora takviye besin tozları kullanıyordu. Filipinler güzeli Bea Santiago, sağlığına olumsuz etki eden en önemli faktörün kullandığı tozlar olduğunu söyledi.

28 yaşındaki Santiago'ya Ağustos ayında kronik böbrek hastalığı teşhisi kondu. Santiago, aylardır diyalize giriyor ancak genç kadının böbrek nakli olması gerekiyor.

Santiago, hastalığının tanısı konulduğunda, onu inkar ettiğini ve hemen farklı bir görüş almak için Japonya'ya gittiğini ifade etti. Japonya'daki doktorlar da böbrek yetmezliği teşhisi koyunca genç kadının tedavisine başlandı.

Santiago, haftada 4 kez ve günde 5 saat olmak üzerere hasatanede diyaliz makinesine bağlanıyor.

28 yaşındaki model, yolculuğunun daha da zorlaşacağını bilmesine rağmen pozitif olmaya çalıştığını ve bu yolda yürüdüğünü söyledi.



