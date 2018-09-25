Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018'in birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Şevval Şahin'in estetiksiz fotoğraflarını görenler inanamadı.
2.sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan fotoğrafta, Şevval Şahin'in eski hali ve şimdiki hali arasındaki büyük fark sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
İşte Şevval Şahin'in eski ve yeni hali;
ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum