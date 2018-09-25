MAGAZİN

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 21:30 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 güzeli seçilen Şevval Şahin'in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in estetiksiz hali ortaya çıktı

Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018'in birincisi 19 yaşındaki Şevval Şahin oldu. Şevval Şahin'in estetiksiz fotoğraflarını görenler inanamadı.

2.sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan fotoğrafta, Şevval Şahin'in eski hali ve şimdiki hali arasındaki büyük fark sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

İşte Şevval Şahin'in eski ve yeni hali;

sevval

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Miss Turkey 2018 estetik

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