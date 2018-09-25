Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı. Şevval Şahin'in Miss Turkey World 2018 olduğu yarışmada Tara Madelein De Vries Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçildi. Roda Irmak Kalkan Miss Turkey Supranational 2018 güzeli oldu.

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da doğdu.

Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisi.

1,82 boyundaki Şevval Şahin, özel hayatına dair Instagram'da birçok paylaşımda bulunmuş.

Özellikle yarışmadan sonra adını duyuran Şevval Şahin'in takipçi sayısı git gide artıyor.

Herkesin merak ettiği Şevval Şahin'in aynı üniversitede okuduğu erkek arkadaşıyla birlikte Instagram'da paylaştığı fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.

Erkek arkadaşı Syed Amir-Ali Kirmani ile olan fotoğraflarının yanına kalp emojisi koyup 'geleceğim' notunu düşen Şevval Şahin, böylelikle Türk erkeklerinin hayallerini yıkmış oldu.





