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Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 23:53 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Yarışmayı Şevval Şahin kazandı.

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Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

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ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?
Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

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