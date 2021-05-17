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Miss Universe kazananı Meksikalı Andrea Meza oldu

17.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen Miss Universe güzellik yarışmasının galibi belli oldu. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen yarışmada birinciliğe Miss Meksika Andrea Meza layık görüldü.

Miss Universe kazananı Meksikalı Andrea Meza oldu

Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

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ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ve Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Miss Universe 2020'de birincilik tacının sahibi Meksikalı güzel Andrea Meza oldu.

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26 yaşındaki Andrea Meza, Amerikalı aktör Mario Lopez ve ABD'li model Olivia Culpo'nun ev sahipliği yaptığı gecede birinciliğe layık görüldü.

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Gece için parlak kırmızı bir elbise tercih eden Meksikalı güzel, birinci olduğunu öğrendiğinde gözyaşları içinde podyumda yürüdü.

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  1. kez düzenlenen yarışmada Meza, 73 yarışmacıyı geride bıraktı.

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