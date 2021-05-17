Miss Universe kazananı Meksikalı Andrea Meza oldu

Miss Universe güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen ve Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Miss Universe 2020'de birincilik tacının sahibi Meksikalı güzel Andrea Meza oldu.

26 yaşındaki Andrea Meza, Amerikalı aktör Mario Lopez ve ABD'li model Olivia Culpo'nun ev sahipliği yaptığı gecede birinciliğe layık görüldü.

Gece için parlak kırmızı bir elbise tercih eden Meksikalı güzel, birinci olduğunu öğrendiğinde gözyaşları içinde podyumda yürüdü.

kez düzenlenen yarışmada Meza, 73 yarışmacıyı geride bıraktı.





