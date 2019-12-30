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  4. Mitokondri nedir, mitokondri görevleri nelerdir?

Mitokondri nedir, mitokondri görevleri nelerdir?

Kübra Çıtlak Demir Kübra Çıtlak Demir
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Az yiyip kilo alıyorsanız, metabolizmanız yavaş çalışıyorsa, sürekli kendinizi yorgun ve halsiz hissediyor, unutkanlık, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetlerimiz varsa sebebinin mitokondrilerin çalışmadığı veya yetersiz olması olabilir. Konu hakkında detaylı bilgi veren Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, bu şikayetleri çekenler için önemli açıklamalarda bulundu.

Mitokondri nedir, mitokondri görevleri nelerdir?

Vücudumuzun enerji ihtiyacının %90 nı mitokondriler tarafından sağlanmaktadır. Mitokondrilerimiz, hücrelerimizin ve vücudumuzun çalışması için ihtiyaç duyduğu kimyasal enerjiyi sağlar. Yani, mitokondrilerimiz vücudumuzun enerji santralidir. Bunun yanında metabolizmamızı hızlandırarak, kalori yakmamıza yardımcı olur. Peki, mitokondriyal faaliyeti ve mitokondri sayımızı artırarak daha enerjik, daha genç ve daha dinamik olmak istemez misiniz?

GENÇ VE DİNAMİK YAŞAMIN ANAHTARI ELİNİZDE!

Mitokondriler en yoğun olarak kas dokusunda bulunur. Kaslarımızı ne kadar aktif kullanırsak o kadar çok ve aktif mitokondrimiz olur. Ne kadar çok mitokondrimiz varsa bazal metabolizma hızımız artar ve o kadar çok kalori yakarız. Mitokondri sayısını arttırmak için, aralıklı olarak mitokondrilerimizi yıkıma uğratmamız gerekmektedir. Yıkıma uğrayan mitokondri, bölünür ve çoğalır. Bunun için yapmamız gereken, gün içinde 1 dakika bile olsa 8-10 set yüksek yoğunluklu egzersiz yaparak kaslarımızı zorlamak, spor, egzersiz, yürüyüş tercih hareket sağlanmalıdır. Hareket olmadan sağlıklı mitokondri faaliyetinden bahsedemeyiz.

Öğün sıklığını azaltmak ve ketojenik diyet yapmak, mitokondrilerin sayısını artırmaya yardımcı olacaktır. Özellikle kükürt zengini besinler, karnabahar, lahana gibi sebzeler, su tüketimini arttırmak, yeşil çay içmek, nefes egzersizleri ve doğru nefes teknikleri mitokondrilerin sayısını arttırarak genç ve dinamik yaşamın anahtarını elinize alabilirsiniz.

Diyetisyen Kübra Demir Çıtlak

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