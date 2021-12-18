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Mitolojide tanrıların aşkını simgeleyen 2 bin yıllık mozaik koruma altına alındı

18.12.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesindeki kaçak kazıya yönelik operasyonda bulunan mozaikteki figürlerin, Yunan mitolojisinde tanrılar arasındaki aşkı anlattığı, aşk tanrısı Eros'un da elindeki horozlarla tasvir edildiği değerlendiriliyor

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve mitolojide tanrıların aşkını simgeleyen Roma döneminden kalma yaklaşık 2 bin yıllık mozaik koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İkiçeşmelik bölgesindeki bir evin bahçesinde yapılan kaçak kazıya yönelik operasyonu sırasında ele geçirilen mozaikte İzmir Müzesi uzmanlarının ön çalışması tamamlandı.

Yerin yaklaşık 8 metre altına uzanan bir tünelle ulaşılan mozaik, mimari yapısı ve doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak koruma altına alındı.

Uzmanların ilk incelemesinde, figürlerin Yunan mitolojisinde tanrılar arasındaki aşkı anlattığı, aşk tanrısı Eros'un ise elindeki horozlarla tasvir edildiği değerlendirildi.

Mozaikteki horozların, güzellik tanrıçası Afrodit'in savaş tanrısı Ares ile yasak aşkının ortaya çıkmasına yol açtığı için cezalandırılan gözcü Alektryon'u simgelediği tahmin ediliyor.

- Kurul kararı alındı

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu ele geçirilen mozaiğin tarihi açıdan büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Keser, antik mimarlıkta sütunlu koridorlarla çevrelenmiş dikdörtgen biçimli üstü açık bir avlu olarak tanımlayabilecekleri Yunan mimari stili olan peristil tarzındaki avluda kazı yapıldığını belirtti.

Kaçak kazının yapıldığı evin avlusunda Roma dönemine ait bir yapının ortaya çıktığını kaydeden Keser, yerin altındaki bu mozaikte Eros figürlerinin horoz tuttuğunu, bu tasvirlerin bir horoz dövüşünün başlangıç anını da anlattığını ifade etti.

Keser, eşsiz tarihi özelliğe sahip yapı ve mozaik çevresinde hemen koruma önlemleri aldıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu avlu Smyrna Agorası'na 50, Büyük Tiyatro'ya 100 metre uzaklıkta. Antik Dönem Smyrna merkezi olarak nitelendirebileceğimiz bir alandayız. Roma dönemi sivil mimarlık alanındaki ilk örnekleri olduğunu söyleyebiliriz. Alanın henüz çok geniş bir araştırması yapılmadı. Önce bölgenin kamulaştırılması ve bazı binaların yıkılması gerekiyor."

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bölgedeki sit derecesini 2 olarak belirlediğine işaret eden Keser, "Koruma önlemleri almaya çalışıyoruz. Taşınmaz kültür varlıkları restorasyon kurallarına uygun olarak konservasyonunu yapıyoruz. Bu alanı dolduracağız ve korumasını sağlayacağız." dedi.

Hünkar Keser, bölgenin emniyet ekiplerince sürekli koruma altına alındığını da sözlerine ekledi.

- Romalı bir zengine ait

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri kasım ayında tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora Ören Yeri'ne yakın, araçların giremediği dar sokaklar arasındaki bir ikametin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşmış ve operasyon başlatmıştı.

Yaklaşık bir ay süren takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tünel kazarak toprağın yaklaşık 8 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 3 kişiyi yakalamıştı.

Polisin bilgilendirmesi üzerine İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede çalışma yapmış, bir kuyudan merdivenle inilen bölgede, erken Roma dönemine ait 178x171 santimetrelik iki mozaik ve 2 metre uzunluğunda 2 kaideli yivli sütun tespit edilmişti.

Romalı bir zengine ait olduğu değerlendirilen, ellerinde horoz olan iki insan figürünün yer aldığı mozaiklerin, genellikle konutların salon kısımlarında bulunduğu, ihtişamı ve zenginliği simgelediği belirlenmişti.

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