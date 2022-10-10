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Mitsubishi Electric, Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde yer aldı

10.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel: - "Mitsubishi Electric olarak endüstriyel otomasyonun hızlı büyüyen segmenti olan robotlarımızla üretim hatlarını esnek hale getiriyoruz. Sadece üretime değil, hayata değer katan robot teknolojilerine imza atıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, robot teknolojileriyle Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endüstride dijital dönüşümün önemli oyuncularından olan Mitsubishi Electric, farklı organizasyonlarla sektöre yön veren teknolojilerini sergilemeye devam ediyor.

Son olarak Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde yer alan şirket, "Yeni Bir Çağ Başladı" mottosuyla ziyaretçilerini robot ekosistemine yön veren teknolojileriyle buluşturdu. İleri teknolojiye sahip esnek ve akıllı çözümleriyle üreticilerin ve sektör profesyonellerinin dikkatini çeken Mitsubishi Electric, yeni iş birlikleri için önemli görüşmeler de gerçekleştirdi.

Endüstriyel robotları, MELFA ASSISTA cobotları, MELSERVO ve MELSEC PLC teknolojileri ile Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'nde yer alan Mitsubishi Electric, interaktif robot demolarıyla katılımcılara dijital bir deneyim yaşattı.

MELSEC PLC; maliyetleri azaltmak, güvenilirliği artırmak ve mevcut varlıkların yeniden kullanılabilirliğini sağlamak gibi özellikleriyle dikkati çekerken, "üstün" makine performansı sunan MELSERVO ve üretimde verimliliği yüksek seviyede artıran esnek endüstriyel robotlar da etkinliğin yıldızları arasına girmeyi başardı. MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotlar ise akıllı üretim anlayışında ve otomasyonun geleceğinde önemli özellikleriyle ziyaretçilerinden tam not aldı.

- "Robotlar sadece üretime değil hayata değer katıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, sanayinin farklı evrelerinde birçok sürecin manuel olarak yürütüldüğünü, bu durumun insan iş gücünün daha fazla kullanılmasını gerekli kıldığını gördüklerini belirtti.

Bugün hayatın her alanını dönüştüren ve şekillendiren Sanayi 4.0'ın, ilgili tüm süreçleri çok daha konforlu ve pratik hale getirdiğini aktaran Bizel, şunları kaydetti:

"İnsan iş gücünü yaratıcı ve daha nitelikli alanlara kanalize etmeye katkı sağlayan dönüşüm, üretim proseslerini dijitale taşıyor. Dijitalin kapsamlı bir şekilde inşa edilebilmesi içinse 4 adımın hayata geçmesi gerekiyor. Bunlar; verileri toplayan sensörler, toplanan verileri iletmek için gerekli olan endüstriyel haberleşme protokolleri, iletilen verileri depolayacak bulut sistemleri ve son olarak verinin anlamlandırılmasını sağlayan veri analitiği. Bu mekanizma oluşturulduğunda ise iş gücünü doğru yönlendiren, hızlı, verimli ve esnek robotlara üretimde büyük iş düşüyor. Endüstrinin yeni iş gücü robotlar ve inovasyon piramidinin son kademesinde yer alan cobotlar, insan ve robot iş birliği sayesinde geleceğin çalışma modelini bugünden inşa ediyor. Mitsubishi Electric olarak endüstriyel otomasyonun hızlı büyüyen segmenti olan robotlarımızla üretim hatlarını esnek hale getiriyoruz. Sadece üretime değil, hayata değer katan robot teknolojilerine imza atıyoruz."

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