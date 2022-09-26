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Mitsubishi Electric yeni teknolojileriyle Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde olacak

26.09.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitsubishi Electric, “Yeni Bir Çağ Başladı” mottosu ve interaktif oyunlarıyla üç gün boyunca katılımcılara robot teknolojilerine dair uçtan uca bir deneyim sunacak

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, 4-6 Ekim tarihleri arasında Tuzla’da gerçekleşecek Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi’nde yer almaya hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, “Yeni Bir Çağ Başladı” mottosuyla ziyaretçilerini E-2 numaralı standında ağırlayacak. Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel’in konuşmacı olarak yer alacağı “Robotlu Üretim Hücrelerinin Dijital Dönüşümü’’ paneli ise fuarın ikinci günü saat 16.50’de gerçekleşecek.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarına otomasyon çözümleriyle hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, zirvede interaktif robot oyunlarının yanı sıra endüstriyel robotları, MELFA ASSISTA cobotları, MELSERVO ve MELSEC PLC teknolojilerini tanıtacak.

Maliyetleri azaltmak, güvenilirliği artırmak ve mevcut varlıkların yeniden kullanılabilirliği esasına dayanan MELSEC PLC, üstün makine performansı sunan MELSERVO ve üretimde verimliliği yüksek seviyede artıran esnek endüstriyel robotların, fuarda yoğun ilgi görmesi bekleniyor. MELFA ASSISTA serisi kolaboratif robotlar da akıllı üretim anlayışında ve otomasyonun geleceğinde yön veren özellikleriyle zirvenin en dikkat çeken teknolojileri arasında yer alacak.

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Mitsubishi Electric

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