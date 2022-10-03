Mitsubishi Electric'in M8V serisi MAKTEK AVRASYA'da sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, makine sektörünün Avrasya’daki en büyük buluşmasına ev sahipliği yapan MAKTEK AVRASYA Fuarı’na katılarak en yeni teknolojilerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ileri otomasyon teknolojileriyle sanayiye yüksek katma değer sağlayan Mitsubishi Electric, Türkiye'de ilk kez tanıttığı M8V serisi içinde yer alan M80V ve M800V CNC kontrol üniteleri ile sektör profesyonellerinin beğenisini kazandı.

Akıllı üretim anlayışında ve otomasyonun geleceğinde yeni bir sayfa açan özellikleriyle fuarın en dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan bu yeni seri ile şirket, katılımcılardan yoğun ilgi görürken “CNC (D)evrimine Katılın” mottosuyla altı gün süren bir teknoloji deneyimi sundu.

Alanında ilk ve tek yerleşik Wi-Fi'ye sahip olan, sezgisel ve kullanımı kolay arayüzüyle üstün performans sunan M8V serisi CNC kontrol üniteleri, şirketin fuardaki yıldız ürünü oldu.

CNC işlemlerinde yeni nesil çözümlerin bir temsilcisi olan M8V, müşterilerin verimliliklerini artırıyor ve akıllı imalat uygulamalarının hayata geçirilmesine yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Mekatronik CNC Departman Müdürü Hakan Aydın, fuarda seri içinde yer alan M80V ve M800V ürünlerinin yanı sıra yüksek kalite PLC, Servo, Inverter, HMI ve robot gibi endüstriyel otomasyon ürünlerinin de yer aldığını belirtti.

Aydın, 6 gün süren fuar kapsamında üreticilerden tam not aldıklarını kaydetti.

- "Yeni M8V serisinin fuarın en dikkat çeken teknolojileri arasına girdi"

Dijital dönüşüm stratejilerini desteklemek için geliştirilen yeni M8V serisinin fuarın en dikkat çeken teknolojileri arasına girdiğini belirten Hakan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Makine imalatçılarının yakın markaja aldığı bu seri, verimliliği artırırken akıllı imalat uygulamalarına olanak tanıyor. WLAN ağlarına doğrudan bağlanabilen ilk ve tek CNC çözümü olan M8V denetleyici serisi, veri odaklı akıllı imalat için gelişmiş IIoT’un hayata geçirilmesinde kilit rol üstleniyor. Kullanıcılar, bu seri ile tablet gibi bağlı cihazlar ile herhangi bir yerde ve zamanda CNC tezgâh takımlarını takip edebiliyor. M8V, özgün parazit giderme ve esnek tasarımı sayesinde makinelerin güvenilir bir şekilde izlenmesine imkân tanıyor. Ayrıca G-kod uzmanlığına sahip olmayan çalışanların bile kolaylıkla etkileşim kurabileceği bir denetleyiciye dönüşüyor. Etkileşimli panel ara yüzü, akıllı telefon kullanmaya benzer bir kullanıcı deneyimi sunarak 4 noktalı çoklu dokunma hareketlerini destekliyor."

Özel bir CPU, yenilikçi OMR-CC kontrol teknolojisi ve otomatik kesme yükü kontrolü gibi teknolojilerle işleme sürelerinin çok kısaldığını kaydeden Aydın, söz konusu seri ile yüksek hassasiyete sahip sonuçlar elde edilebildiğini kaydetti. Aydın, M8V serisinin yüksek kalitede üretim yapmayı mümkün kılarken çevrim sürelerini önceki modellere kıyasla yüzde 11 azalttığını belirterek, şöyle devam etti:

"M8V serisi aynı zamanda takım yolu hatalarını da yüzde 15 düşürüyor. Talaşlı işleme merkezlerinde yüksek sayıda akslar ile dakikada 540 kilo-blok kod gibi iki katına çıkan ince işleme kapasitesi, metal işleme uygulamalarına da avantajlar sağlıyor. Mitsubishi Electric'in yüksek teknoloji ürünleriyle metal işleme sektörü başta olmak üzere birçok alanda üreticilere değer katacak çözümler sağlıyor. Bir yandan mevcut ürünlerimizi müşteri geri dönüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirirken diğer yandan bir sonraki ürün grubu için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bütünleşik bir hizmet anlayışı ile satış öncesinde ve sırasında olduğu kadar satış sonrası hizmetlerde de titiz ve kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deneyimli ve yetkin ekiplerimizle müşterilerimize sorunsuz bir hizmet sunmaya devam edeceğiz."

