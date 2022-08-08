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  4. Mitsubishi Electric'in Net Sıfır Enerji Test Tesisi SUSTIE WELL platin sertifikası aldı

Mitsubishi Electric'in Net Sıfır Enerji Test Tesisi SUSTIE WELL platin sertifikası aldı

08.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitsubishi Electric, CASBEE Sağlıklı Ofis, WELL Bina Standardı ve BELS sertifikalarının Japonya'da en yüksek derecesini alan ilk tesis oldu

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Corporation tarafından hayata geçirilen Net Sıfır Enerji Test Tesisi "SUSTIE", bir binanın sakinlerinin refahını ne ölçüde desteklediğini değerlendiren uluslararası WELL Building StandardTM (WELL Bina Standardı) tarafından verilen platin sertifikasını almaya hak kazandı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, ofis ortamlarındaki iyileştirmeler, gelecekte sadece çalışanların sağlığını ve üretkenliğini iyileştirmenin bir aracı olarak değil, aynı zamanda yeni personel alımında da bir etken olarak giderek daha önemli hale gelecek.

SUSTIE tesisi, Japonya'daki Bina-Konut Enerji-Verimliliği Etiketleme Sistemi'nden halihazırda en üst düzey olan BELS 5 yıldızlı derecelendirme, Net Sıfır Enerji Bina (ZEB) sertifikası, CASBEE Wellness Office'ten ise (CASBEE Sağlıklı Ofis) en yüksek seviye olan "S" notu aldı. Bunların SUSTIE'nin yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağladığını ve rahat bir çalışma ortamı sunduğunu kanıtladığı belirtildi.

SUSTIE, WELL sertifikasının en yüksek seviyesi olan platin statüsü alarak bina sakinlerinin sağlığını ve konforunu artıran bir bina olarak dünya standartlarında sertifikalandırıldı.

Mitsubishi Electric, CASBEE Sağlıklı Ofis, WELL Bina Standardı ve BELS sertifikalarının Japonya'da en yüksek derecesini alan ilk tesis oldu.

SUSTIE, ayrıca Temmuz 2021'de yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına cevap olarak planlanan küresel standart WELL Health-Safety RatingTM'ye (Sağlık-Güvenlik Sıralaması) ulaştı ve insanların sağlık, güvenlik ve refah endişelerini dikkate alarak yönetilen ve işletilen bir tesis olarak sertifikalandırıldı.

Mitsubishi Electric; binaların üretkenliği, konforu ve rahatlığını artıran ve iş sürekliliğini destekleyen tesislerle yenilenmesini teşvik eden ZEB+ konseptini gerçekleştirmek için sürdürülebilir bir toplumun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bina ekipmanı ve enerji yönetiminin verimliliği ile konfor ve sağlık seviyelerinde daha fazla iyileştirmeler yapmaya devam edecek.

- WELL sertifikasyonu ve değerlendirme detaylarına genel bakış

Verilen bilgiye göre, WELL sertifikası, tesislerin tasarımı, inşası ve işletilmesi sırasında insan sağlığının dikkate alınmasını teşvik ederek daha iyi yaşam ortamları yaratmayı amaçlayan bir değerlendirme sistemidir. Sertifikasyon, üçüncü taraf bir değerlendirme kuruluşu olan Green Building Certification Inc. (GBCI) tarafından veriliyor.

4 Temmuz itibarıyla 26'sı Japonya'da olmak üzere dünya genelinde 44 ülkede 1.357 WELL sertifikası verildi. Bu sertifika, sağlık yönetimi ve çalışma tarzı reformunun yönünün ve başarısının ölçülmesi için küresel bir endeks olarak giderek daha fazla tanınıyor.

SUSTIE tesisinin platin sertifikası aldığı “WELL v1” ***'de ofis ortamı; "hava", "su", "beslenme", "aydınlık", "fitness", "konfor" ve "zihin" olmak üzere 7 kategoride maksimum 100 maddeye göre ve "inovasyon" kategorisinde 5 maddeye göre sıralanıyor.

Kriterler, sertifikasyon için zorunlu olan gereklilikleri ve değerlendirilen uyumluluk düzeyine bağlı olarak gümüş, altın veya platin ödüllerin verildiği bir ortamın kalitesini ölçmek için kullanılan ek faktörleri içeriyor. SUSTIE, tüm önemli alanlarda kriterleri karşılayarak mevcut maksimum puanların yüzde 80'inden fazlasını alarak en yüksek "platin" derecesini elde etti.

Mitsubishi Electric, SUSTIE'yi Net Sıfır Enerji Test Tesisi olarak kullanacak ve binanın fiili kullanımı sırasında sağlığın teşviki ve verimliliğin artırılmasının etkilerini göstermek için araştırmalar yürütecek.

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