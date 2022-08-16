Mitsubishi Electric'ten geleceğin yeşil binaları için bütünsel çözümler

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, geleceğin yeşil binaları için bütünsel çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric, doğaya saygılı, ekolojik denge ile uyumlu, verimliliği ve enerji tasarrufunu esas alan iklimlendirme, bina yönetim ve elektrik sistemlerinin yanı sıra asansör ve yürüyen merdiven çözümleri üretiyor.

Marka, üretimde ve bileşenlerde yüksek standartlara bağlı kalarak tüm sistemlerinin bakım servisi ihtiyacını en aza indirmeyi ve geleceğin yapılarını bugünden inşa edecek teknolojiler sunmayı hedefliyor.

Mitsubishi Electric, bina sahiplerinin zorlu gereksinimlerini karşılayan ve binalarının kârlılığını artıran özel iklimlendirme sistemleri tasarlayıp üretiyor. Veri merkezlerinden ofis binalarına, evlerden otel veya fonksiyonel hizmet binalarına kadar her türlü uygulamada enerji ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan bu sistemler, kullanıcıya konfor sunmaya devam ederken işletme ve rutin bakım masraflarını da düşürerek kullanım ömrü maliyetlerini azaltmaya yardımcı oluyor.

Enerji etkinliği kapsamında kullanılan Mitsubishi Electric imzalı değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi veya VRF’ler, binaların son derece verimli işletilmesine yardımcı olarak sisteme yapılan yatırımın optimum sürede geri dönmesini sağlıyor.

VRF sistemleri, binaların güneşe maruz kalma sürelerine uygun olarak oluşacak talebe göre çalışarak aynı anda hem soğutma hem de ısıtma sağlayabiliyor ve gün boyu binada oluşan atık ısı enerjisini yeniden kullanabiliyor.

- Soğutma grupları ve çok amaçlı sistemler

Mitsubishi Electric, büyük ısı yüklerine ve ısıtma alanlarına yönelik verimli soğutma grupları, ısı pompalı veya hem ısıtma hem de soğutmayı eş zamanlı sağlayan ünitelerin kullanıldığı sistemlerin üretiminde 40 yılı aşkın bir deneyimi bulunan Climaveneta markasını bünyesine katarak, ayrıcalıklı çözümler üretmeye devam ediyor.

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen Lossnay ısı değiştirici teknolojileri, odadaki sıcaklığı ve nemi büyük ölçüde koruyup dengelerken havanın tazelenmesine yardımcı oluyor. Diğer klima sistemleri ile birlikte çalışabilen Lossnay cihazlar sağladıkları şartlandırılmış taze hava sayesinde binalara sağlıklı ve konforlu ortamları sağlıyor. A+ enerji sınıfı verimliliğe ulaşan sistemler taze havaya ulaşımı ekonomik hale getiriyor.

City Multi VRF Sistemlerinin geliştirme sürecinde çevreci bir yaklaşım benimsenmesi, oda konforunu üst düzeye çıkaran yüksek performans katsayısına (COP) sahip güçlü, kompakt ve düşük enerji tüketimli üniteler üretilmesini sağlamaya devam ediyor.

Mitsubishi Electric kurulum esnekliğinin yanı sıra zengin çeşitlilikteki iç ünite tasarımları ve dış ünite kapasiteleri, olabilecek en farklı gereksinimler için dahi klima ihtiyaçlarına yönelik uyumlu bina çözümlerini sunuyor.

Çevre ve verimlilik yönetmeliklerine uyum sağlayan Avrupa’nın ilk R32 soğutucu akışkanlı Hybrid City Multi sistemlerini tüketiciler ile buluşturuyor. Mitsubishi Electric’e özel ve sektörde tek 2 borulu ısı geri kazanımlı çözümler tasarım, yatırım ve işletme koşullarında, yaşattığı konfor ile ayrışıyor.

- Sıcak su ısı pompası sistemleri

Sıcak su ısı pompası sistemleri, enerji tasarrufu girişimlerinde belirleyici bir etken olarak dikkati çekiyor. Mitsubishi Electric, teknolojilerini en üst düzeye çıkararak, havadan ve sudan toplanan doğal ısıdan yararlanıp, bunu soğuk iklimlerde dahi yüksek verimli ısıtma sağlamak için kullanıyor. Şirket, çevreci ısı pompalarını, düşük KİP değerli soğutucu akışkanlarla birleştirerek fosil yakıtların kullanımını azaltmada ve yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyonda öncülük ediyor.

Mitsubishi Electric teknolojisini, RC markasının bilgi teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla birleştiren IT Soğutma Sistemleri, zorlu veri merkezlerinde, sistem odalarında, telekom projelerinde ve hassas soğutma ihtiyacı olan alanlarda, yüksek güvenilirlikle, teknolojik ve enerji verimli bina çözümleri sağlıyor. Kolay işletime sahip, modüler MULTIDENSITY ve çevreye duyarlı, düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip soğutucu akışkan kullanılan s-MEXT gibi yüksek katma değerli ürünleri tüketicilere sunuyor.

Mitsubishi Electric, çeşitli kapasite seçenekleri, farklı tasarım ve renk alternatifleri ile ihtiyaç duyulan klima çözümünün esnek şekilde karşılanmasını sağlıyor.

- Tek bir noktadan farklı lokasyonlardaki birden fazla yapıyı kontrol eden teknoloji

Mitsubishi Electric, yenilikçi Bina Yönetim Sistemi (Building Management System-BMS) ile, bilgi toplamayı kolaylaştırarak karmaşık süreçlerin pratik bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tek bir arayüz ile tüm bina sistemlerinin kapsamlı bir görüntüsünü sunan sistem, tek bir binayı veya birden fazla mülkü merkezi olarak yönetmeye olanak tanıyor.

Kapsamlı yönetim kapasitesi sayesinde maliyetlerin düşük, enerji tüketiminin verimli ve kullanıcıların memnun kalmasına yardımcı oluyor. Yönetici, kontrol odasında olmasa dahi mobil cihazlar üzerinden sisteme erişebiliyor ve böylece binada devam eden tüm faaliyetlerden daima haberdar olabiliyor. Güvenli ve ölçeklenebilir bir yazılım sunan sistem, tesis yöneticilerinin bina operasyonlarının dinamikleri, verimlilikleri ve koşulları hakkında fikir edinmek için trend raporlarından ve analiz yeteneklerinden yararlanabilmelerini sağlıyor.

- Enerji tüketimini azaltan elektrik sistemleri ile sürdürülebilir binalar

Verilen bilgiye göre, Mitsubishi Electric, değişken frekanslı sürücüler ile pompa, kompresör ve fan gibi parçaların enerji tüketimini azaltıyor. Maksimum motor, enerji ve maliyet verimliliği ile güvenlik gerektiren uygulamalar için geliştirilen teknoloji, mevcut sisteme de entegre edilebiliyor.

Maksimum motor, enerji ve maliyet verimliliği ile güvenlik gerektiren uygulamalar için geliştirilen teknoloji, mevcut sisteme de entegre edilebiliyor. İnverterler hem yeni hem de eski ekipmanlarda enerji tüketimini azaltırken kârlılığı ve güvenliği merkeze alıyor, elektrik güç dağıtımı, güç izleme ve inverter dahil olmak üzere bina sistemi motorlarının ömrünü uzatıyor. Otomatik şalter ürünleri, elektrik sisteminin devamlılığını ve kullanıcıların güvenliğini sağlarken enerji kontrol çözümleri ise enerji tüketimini optimize etmek için verileri analiz ediyor.

Asansörlerle ilgili şikayetleri analiz ederek en büyük şikayetlerin kapılardan kaynaklandığını gören şirket, kapı işletim mekanizmasını izole ederek sağlam bir kapı işletim sistemi devreye sokuyor. Bu sayede düzgün, tutarlı ve neredeyse kusursuz bir çalışma için uygun zemin hazırlıyor, arıza çağrılarını da büyük oranda azaltıyor.

