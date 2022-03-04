Mitsubishi Heavy klima filtrelerinin Kovid-19’a karşı etkinliği kanıtlandı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Heavy’nin Diamond ve Premium serisi duvar tipi klimalarında standart olarak yer alan alerjen filtrenin Kovid-19’e karşı etkinliği, Japon Tekstil Ürünleri Kalite ve Teknoloji Merkezi'nde yapılan ISO18184'e uygun testler sonucunda kanıtlandı.

Mitsubishi açıklamasına göre, bu cihazlarda standart olarak yer alan fotokatalitik filtre, ortamdaki kötü kokuları hapsediyor ve yıkanıp güneşte kurutularak tekrar kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

Japan Textile Products Qua City ve Q-TEC Teknoloji Merkezi tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen testlerde etkisi kanıtlanan alerjen filtrenin, Kovid-19'un yüzde 99,998'ini 60 dakikada inaktif ettiği ortaya kondu. Yapılan çalışma ile bir saatlik reaksiyon süresinde Kovid-19 virüsünün neredeyse tamamen etkisiz hale geldiği gözlemlendi.

