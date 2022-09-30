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MİT'ten, DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyindeki hücre yapılanmasına operasyon

30.09.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonlarda 1'i ölü 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi - Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın Suriye'deki TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler düzenlemek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.

MİT'in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

- 4 eylem girişimini itiraf ettiler

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini takip ettiklerini, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

Operasyonlarda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 14 boş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 4 AK-47 şarjörü, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4 paket çelik bilye, 84 akü, 1 M-16, 3 keskin nişancı dürbünü, 7,65 milimetre çapında 2 tabanca ile bir otomatik tüfek ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye DEAŞ MİT

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