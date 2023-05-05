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MİT’ten Gara’da nokta operasyon

05.05.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT, PKK/KCK sözde özel güç lojistik sorumlusu Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven’i Irak/Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı. Irak’ın kuzeyine geçtikten sonra gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme haiz elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.

MİT’İN SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven’in Irak/Gare alanına geçtiği tespit edildi. Özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayan Seven’in, örgüt açısından kritik öneme haiz malzemeleri temin ettiği, MİT’in saha ajanları tarafından elde edildi. MİT, saha ajanlarını yönlendirilerek Neçirvan SEVEN’in günlük rutinine dahil oldu. Saha ajanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde tespit edilen Firaz Zilan kod adlı Neçirvan Seven, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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