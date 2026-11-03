Mjallby - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi Mjallby Perşembe 20:45 Borac

Mjallby ile Borac, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Strandvallen'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde bir araya geliyor.

Mjallby ve Borac, 5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımların güncel form bilgileri Mjallby tüm kulvarlar Mjallby 0-0 Kalmar İsveç Allsvenskan Ligi B

Örgryte IS 1-2 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi G

Mjallby 0-2 Hammarby İsveç Allsvenskan Ligi M

Iberia 1999 1-1 Mjallby UEFA Konferans Ligi B

Vasteras SK 1-0 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi M Borac tüm kulvarlar Celik 2-4 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G

Krajina Cazin 0-2 Borac Bosna Hersek Kupası G

Borac 2-0 Sloga Doboj Bosna Hersek 1. Ligi G

Borac 2-0 KuPS UEFA Konferans Ligi G

Panathinaikos 2-1 Borac UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Mjallby, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti; ayrıca İsveç Allsvenskan Ligi'nde son 5 maçından 1 galibiyet çıkarabildi. Borac ise mevcut organizasyondaki son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve Bosna Hersek 1. Ligi'nde de tamamladığı son 5 maçına galibiyetle son verdi.