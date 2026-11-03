Mjallby - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Mjallby ile Borac, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Strandvallen'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde bir araya geliyor.
Mjallby ve Borac, 5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mjallby, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti; ayrıca İsveç Allsvenskan Ligi'nde son 5 maçından 1 galibiyet çıkarabildi. Borac ise mevcut organizasyondaki son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve Bosna Hersek 1. Ligi'nde de tamamladığı son 5 maçına galibiyetle son verdi.
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