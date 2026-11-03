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Mjallby - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Mjallby, UEFA Konferans Ligi'nde Borac'ı ağırlıyor. Her iki takım da son dönemdeki form grafikleriyle dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Mjallby - Borac Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
Mjallby
Perşembe 20:45
05.11.2026
Borac
Stadyum: Strandvallen

Mjallby ile Borac, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Strandvallen'da UEFA Konferans Ligi mücadelesinde bir araya geliyor.

Mjallby ve Borac, 5 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımların güncel form bilgileri
Mjallby

tüm kulvarlar

  • 02.11.2026 Mjallby 0-0 Kalmar İsveç Allsvenskan Ligi B
  • 29.10.2026 Örgryte IS 1-2 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi G
  • 25.10.2026 Mjallby 0-2 Hammarby İsveç Allsvenskan Ligi M
  • 22.10.2026 Iberia 1999 1-1 Mjallby UEFA Konferans Ligi B
  • 18.10.2026 Vasteras SK 1-0 Mjallby İsveç Allsvenskan Ligi M
Borac

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Celik 2-4 Borac Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 28.10.2026 Krajina Cazin 0-2 Borac Bosna Hersek Kupası G
  • 25.10.2026 Borac 2-0 Sloga Doboj Bosna Hersek 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Borac 2-0 KuPS UEFA Konferans Ligi G
  • 15.10.2026 Panathinaikos 2-1 Borac UEFA Konferans Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Mjallby, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti; ayrıca İsveç Allsvenskan Ligi'nde son 5 maçından 1 galibiyet çıkarabildi. Borac ise mevcut organizasyondaki son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekici bir performans sergiledi ve Bosna Hersek 1. Ligi'nde de tamamladığı son 5 maçına galibiyetle son verdi.

Sıkça Sorulan Sorular
Mjallby - Borac maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

Mjallby - Borac maçı saat kaçta?

20:45.

Mjallby - Borac maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Mjallby - Borac maçında hangi oyuncular eksik?

Bilgi bulunmamaktadır.

Mjallby ve Borac'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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