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MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 10.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

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