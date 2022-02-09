MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iddialı konuştu:

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto 1. Lig'de liderliğe yükselen takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Ligdeki son 6 maçını kazanarak liderliğe oturan sarı-lacivertlilerin başkanı Faruk Koca, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Adanaspor, Menemenspor ve Altınordu maçlarında beklenmedik puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Koca, "Ancak şu anki konumumuz iyi. Benim önsezime göre yüzde 99 şampiyonuz. Gidişat bunu gösteriyor. Bütün istatistiklerde lig lideriyiz. Tabii futbol şov oyunu. Çok iyi futbol oynadığımız söylenemez ama kötü de oynamıyoruz." diye konuştu.

Kadro maliyeti açısından ligde 7. sırada bulunduklarını vurgulayan başkan Koca, 55 milyon liraya kurulan bir ekibe sahip olduklarını aktardı.

Süper Lig'e borçsuz bir kulüp olarak çıkmayı hedeflediklerini anlatan Koca, "Bugün Lukasik'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. 380 bin avro alacağı vardı, 64 bin avrosunu sildi. Süper Lige çıkarsak, bu takım orada borçsuz mücadele edecek. Transfer yasağına konu olacak borç olmayacak. Bizi en çok perişan eden, eski yönetimlerden kalma oyuncuların alacaklarından kaynaklı transfer yasağıydı. 33 milyon avro ödedik, 2 milyon avro kaldı." ifadelerini kullandı.

Başkan Koca, yönetimi olarak kulübe ciddi mali katkı sunduklarını anlatırken, "Bazen gece 03.00'te yataktan kalkıp, fikstüre bakıyorum. Gerçekten stresli. Bu kulübün aylık 10 milyon lira ödemesi var. Bu paranın yüzde 75'ini yönetim olarak her ay biz ödüyoruz." açıklamasında bulundu.

Faruk Koca, deplasmana giden yöneticilerin takımlarının galibiyetlerine sevinmelerinin en doğal hakları olduğunu da vurgulayarak, "Deplasman takımı geldiğinde kazanıyorsa, coşkusunu yaşamalı. Benim sevinmeye hakkım var da onun yok mu? Bu anlayışın da Türkiye'de değişmesi lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

