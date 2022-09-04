YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

04.09.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, geçen haftanın ilk 11'inde tek değişikliği kalede Ersin Destenoğlu'nun yerine Emre Bilgin'i oynatarak yaptı - Sezon öncesi kampta sakatlanan Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi - MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan'la ilk sınavına Beşiktaş karşısında çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

- Josef de Souza sahalara döndü

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat edilen De Souza, MKE Ankaragücü maçıyla yeşil sahalara döndü.

- Ömer Erdoğan ilk maçına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Geçen hafta görevinden istifa eden Mustafa Dalcı'nın yerine getirilen Erdoğan, kadroda da önemli değişiklikler yaptı.

Vavacarsa Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden kadroda ilk 11'de oynayan Sinan Osmanoğlu ve Jese Rodriguez yedek kulübesinde otururken, Pepe ise kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine takıma hafta içi katılan yeni transfer Tolga Ciğerci ile Atakan Çankaya ve Ariyibi ilk 11'de görev aldı.

- Eryaman Stadı kapalı gişe

MKE Ankaragücü taraftarları zorlu karşılaşmada sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Kapasitesi 20 bin 500 olan stadın tamamı sarı-lacivertli taraftarlarca dolduruldu.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmayı statta takip edemedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısı Kaya'nın nikahına katıldıKılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısı Kaya'nın nikahına katıldı
Sakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybettiSakarya'da amcası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldüTayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü
Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü Valerien Ismael beşiktaş futbol süperlig

Ankara Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:44
Sabah
06:12
Öğle
12:53
İkindi
16:31
Akşam
19:24
Yatsı
20:45
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.