MKE Ankaragücü, Bolu'daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da 28 Haziran'da başladığı ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Bolu kampıyla ilgili kulübün internet sitesine değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, çalışmaların çok verimli geçtiğini belirterek "İlk etabını tamamladığımız kamp programında, aerobik ve yüklemelerle alakalı çalışmalar yaptık. Kayseri'de gerçekleştireceğimiz ikinci etap çalışmalarımız bizim için daha çok önem arz ediyor. Bu kamp programında yapacağımız hazırlık maçlarıyla genel bir durum değerlendirmesi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli futbolcuların kampta gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktaran Dalcı, "Takım içi dostluk ve oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi seviyede. İkinci kamp programında aramıza katılacak yeni oyuncularla birlikte takımımız şekillenmeye başlayacak. Hem seyir zevki hem de oynadığı futbol ile kaliteyi yakalamak adına çalışmalarımızı sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz. Hedefimiz mücadeleci, başarılı ve güçlü bir takım olmak." değerlendirmesinde bulundu.
Bolu kampının ardından 3 gün izin yapacak MKE Ankaragücü, ikinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'ye gidecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz