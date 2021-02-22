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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından

22.02.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Sumudica: - "Buradan mutlu ayrılıyorum. Çünkü oyuncularım istediğim mücadeleyi gösterdi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları maçta oyuncularının mücadelesi övdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, MKE Ankargücü'nün düşmeme mücadelesi verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradan mutlu ayrılıyorum. Çünkü oyuncularım istediğim mücadeleyi gösterdi. MKE Ankaragücü altımızda düşme mücadelesi veriyor. Bu maçtan sonra da gerimizde kaldılar. Onlara başarılar dilerim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün özellikle ikinci yarıda iyi bir futbol oynadık. Kolay değil. Takımın oyun sistemini değiştirdik. Sadece 7 gün oldu bu sistemi oyunculara anlatalı."

MKE Ankaragücü'nün ikili averajda da geçtiklerini anlatan Rumen teknik adam, "Bence bu maçtan sonra Ankaragücü'nün, Rizespor'u geçmesi zor. İlk maçta 5-3 yenmiştik. Burada berabere kaldık. İkili averaja kalsa bile biz üsteyiz. Aramızda 7 puan var. Artık bizi geçmeleri zor. Bu maçı unutup evimizde oynayacağımız Sivasspor maçına iyi hazırlanacağız. Sakatlıkları bulunan Boldrin ve Remy var. Onlar da kısa süre sonra antrenmanlar başlayacak. Onlar da geldiğinde daha güçlü olacağız. Ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Ligin ortasında bir takım aldık. Bu benim için de kolay değil. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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