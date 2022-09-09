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MKE Ankaragücü Fransız oyuncu Kevin Malcuit'i kadrosuna kattı

09.09.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Fransız oyuncu Kevin Malcuit'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız oyuncu Kevin Malcuit'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Malcuit son olarak İtalya Seria A ekiplerinden Napoli'de forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
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