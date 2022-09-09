MKE Ankaragücü Fransız oyuncu Kevin Malcuit'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız oyuncu Kevin Malcuit'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransız oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Malcuit son olarak İtalya Seria A ekiplerinden Napoli'de forma giymişti.



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