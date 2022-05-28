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MKE Ankaragücü, Gürcü sol kanat oyuncusu Beridze'yi transfer etti

28.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Gürcü sol kanat oyuncusu Beridze'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı ifade edildi.

Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le Macaristan 1. Futbol Ligi'nde 51 maça çıkan Beridze, 17 gol kaydetti.

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