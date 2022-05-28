MKE Ankaragücü, Gürcü sol kanat oyuncusu Beridze'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı. İmza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile Futbol Koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı ifade edildi.
Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le Macaristan 1. Futbol Ligi'nde 51 maça çıkan Beridze, 17 gol kaydetti.
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