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MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 24.06.2020 18:32 | Son Güncelleme

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Ankaragücü'nde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kısa süre önce Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez, Ankaragücü ile el sıkıştı. Başarılı çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Ankara temsilcisi kısa süre içinde açıklama yapacak.

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