MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı

Ankaragücü'nde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kısa süre önce Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez, Ankaragücü ile el sıkıştı. Başarılı çalıştırıcı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Ankara temsilcisi kısa süre içinde açıklama yapacak.
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