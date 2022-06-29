MKE Ankaragücü, Jese Rodriguez'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet oyuncusunun transferini, Twitter hesabından "O geldi..." notu ve "jeserodriguez" etiketiyle paylaştığı videoyla duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.
Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturdu.
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