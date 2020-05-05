SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. mke ankaragücü
  4. MKE Ankaragücü'nde antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildi

MKE Ankaragücü'nde antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 05.05.2020 17:11 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü'nde antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildi.

MKE Ankaragücü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün başlanması planlanan antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "5 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara, bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir." denildi.

Oyuncuların, bu süreçte teknik heyetin önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceği ifade edildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
Süper Lig'de koronavirüs şoku!Süper Lig'de koronavirüs şoku!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Süper Lig'de koronavirüs şoku!

Süper Lig'de koronavirüs şoku!

Futbolda 90 dakika tarihe mi karışacak?

Futbolda 90 dakika tarihe mi karışacak?

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!

Beşiktaş'ta 5 futbolcu karantinaya alındı!

F.Bahçe'den ilginç transfer teklifi! Para artı Topuk Yaylası...

F.Bahçe'den ilginç transfer teklifi! Para artı Topuk Yaylası...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ankaragücü'nde futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Ankaragücü'nde futbolculara koronavirüs testi yapıldı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MKE Ankaragücü'nde antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildi

Ankaragücü'nden koronavirüs açıklaması!

Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'de koronavirüs şoku!

MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Ankaragücü'nde futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Ankaragücü 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

Ankaragücü sahaya iniyor

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Liglerin başlayacağını düşünmüyorum

'Liglerin başlayacağını düşünmüyorum'

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Bu sene ligden düşme olmamalı

Bu sene ligden düşme olmamalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.