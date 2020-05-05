MKE Ankaragücü'nde antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildi.

MKE Ankaragücü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün başlanması planlanan antrenmanlara 11 Mayıs'a kadar ara verildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "5 Mayıs Salı günü başlamasını planladığımız antrenmanlara, bir oyuncumuzun Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir." denildi.
Oyuncuların, bu süreçte teknik heyetin önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceği ifade edildi.
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