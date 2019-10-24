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MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu ertelendi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 24.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu ilk toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Genel kurul 31 Ekim tarihine ertelendi.

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu ertelendi

Necmettin Erbakan Kongre Salonu'ndaki genel kurul için 925 üyeden sadece dördü imza attı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul 31 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

Aynı yerde ve aynı saatte 31 Ekim Perşembe günü toplanacak genel kurulun ardından kulübün yeni başkanı ve yönetim kurulu belirlenecek.

Genel kurulda gerekli çoğunluğa ulaşılamamasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan MKE Ankaragücü Başkanvekili Metin Akyüz, "Bugün 24 Ekim. Olağanüstü genel kurulumuzun ilkini yapmak için toplandık. Ama yeterli çoğunluğumuz olmadığı için genel kurulumuz 31 Ekim'e ertelenmiştir." dedi.

Başkan adaylarıyla ilgili bir soruyu da Akyüz, "Bizim tüzüğümüzde adaylarla ilgili şart belli. Genel kurul yapıldığında divana sunulduğu anda adayları hep beraber göreceğiz. Açıklama yapan arkadaşlarımız var, aday olan arkadaşlarımız var. Ben hepsine başarılar diliyorum." diyerek cevapladı.

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