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MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı

13.08.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Portekizli Pepe Rodrigues'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.

İmza törenine yönetim kurulu üyeleri Birol Tekin, Gülsen Yılmaz ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı

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