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MKE Ankaragücü, Sırp defans oyuncusu Radakovic'i transfer etti

24.07.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Sırp defans oyuncusu Radakovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Rusya ekibi Arsenal Tula'dan defans oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sırp futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uros Radakovic'in Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı kaydedildi.

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MKE Ankaragücü

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