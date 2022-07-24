MKE Ankaragücü, Sırp defans oyuncusu Radakovic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından MKE Ankaragücü, Rusya ekibi Arsenal Tula'dan defans oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Sırp futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uros Radakovic'in Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz