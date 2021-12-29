MKE Ankaragücü, Sivasspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 6'ya 3 top kapma oynayan başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi sakatlanan Tiago Pinto, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
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