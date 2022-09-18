MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında mağlup olmalarında erken yedikleri golün etkisinin büyük olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay, 2-1 kaybettikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, maça çok erken gol yiyerek başlamanın dezavantajını yaşadıklarını belirtti.

Bu golün MKE Ankaragücü'ne büyük bir moral verdiğini dile getiren Çalımbay, "Beklemediğimiz bir gol yedik. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarıda oyuncu ve taktik değişiklikleriyle iyi oynamaya başladık. Pozisyonları değerlendiremedik. Üzülüyoruz, buradan puan veya puanlar almaya gelmiştik. Yediğimiz goller canımızı bu sene çok sıktı. 2 haftalık ara var. Bu sürede eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bugün bazı arkadaşlarımızın da tam hazır olmadığını gördük. Hem Avrupa hem de ligde oynamak kolay değil Anadolu takımı için. Biz buraya, Sivas'tan değil Romanya'dan geldik. Oyuncu arkadaşlarımız da yorgundu. Üst üste maç oynuyoruz. Ara bizim için şans olacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına bir teknik adam olarak her zaman önem verdiğini vurgulayan Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplere bu konuda yardımcı olması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz Slavia Prag'la perşembe gecesi 10'da maç oynadık. Maç bittikten sonra öbür güne geçiyorsunuz. Oyuncuların uyuması saat 2-3'ü buluyor. Bir gün dinlenip bizi pazar günü maç oynattılar hem de saat 5'te, isyan ettim. Diğer takımlar pazartesi oynuyor. Avrupa'ya zorlukla gidiyoruz. Avrupa ve ligi aynı anda götürecekseniz sağlam, alternatifli kadronuz olmalı. Geçen sene İsrail deplasmanına 2 yedekle, bu sene Romanya'ya 4 yedekle gittik. Bu sıkıntılarla baş etmek kolay değil. 7-8'e yakın oyuncum sakat, 2'si Slavia Prag maçında sakatlandı. Federasyondan sadece maç saatlerimizi ayarlamasını istiyoruz, o zaman problem olmaz. Mazeret gösteriyormuş gibi diyenler oluyor ama ben hiçbir yerden korkmam. Avrupa kupalarını da ligden daha önemli görürüm, milli maç gibidir. Biz Anadolu takımı olarak büyük bütçesi olmayan bir takımız. 1 aydır antrenman yapamıyoruz. Vakit yok. Oyuncularıma defans hatalarını çalıştıracak zaman bulamıyorum. Her sezon başı bu takım ya 7. ya da 8. haftalardan sonra çıkışa geçiyor. Benim takımım yumuşak bir takım olmaz. Benim takımım agresif, temaslı bir takım olur. Sıkıntılar olacak, bir karar vereceğiz. İleri gitmekten vazgeçmem kesinlikle. Avrupa'dan o gruptan da çıkacağız, ligde iyi yere geliriz. Önemli olan bizim için sakatların iyileşmesi. Lige de yeni bir başlangıç yapmış oluruz."

