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MKE Ankaragücü, Süper Lig için sahaya çıkıyor

30.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-lacivertliler, yarın Samsunspor karşısında 1 puan alması durumunda bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında yarın Yılport Samsunspor karşısında 1 puan alması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig'e yükselecek.

MKE Ankaragücü ile Yılport Samsunspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

1. Lig'de son 4 haftaya lider giren MKE Ankaragücü, Samsunspor'la berabere kalması durumunda ilk 2 sırada yer almayı garantileyecek ve bir sezon sonra tekrar Süper Lig'e dönecek.

Aynı gün ve saatte oynanacak maçlarda Royal Hastanesi Bandırmaspor'un, Ankara Keçiörengücü'nü, İstanbulspor'un da Eyüpspor'u yenememesi durumunda sarı-lacivertliler, Samsunspor'a yenilse dahi Süper Lig'i garantileyecek.

MKE Ankaragücü, istediği sonucu alması durumunda alt ligden Süper Lig'e 5. kez yükselecek. Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

- Belediyelerden destek

Ankara'da ilçe belediyelerinin birçoğu, belediye binalarına MKE Ankaragücü bayrakları asarak Süper Lig yolunda sarı-lacivertlilere destek verdi.

Ankara'nın ve Türk futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan sarı-lacivertliler için başkentin çeşitli yerleri de bayraklarla süslendi.

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MKE Ankaragücü

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