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MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 24.06.2020 22:09 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü, teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getirdi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp başkanı Fatih Mert ile İbrahim Üzülmez, resmi sözleşmeye imza attı.

Başkan Fatih Mert, yeni teknik direktörleri İbrahim Üzülmez'e görevinde başarılar diledi.

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