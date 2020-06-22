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MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA HABERLERİ  | 22.06.2020 21:54 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, daha sonra pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanı, kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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