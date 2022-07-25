MKE Ankaragücü, yeni transferleri için statta imza töreni düzenleyecek

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, bu sezon yaptığı transferler için 27 Temmuz Çarşamba günü Eryaman Stadı'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimizle buluşuyoruz! MKE Ankaragücü'müzün yeni transferleri için imza töreni 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'da yapılacaktır. Yeni transferlerimizle taraftarlarımızın buluşacağı imza töreni, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir." denildi.



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