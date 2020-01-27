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MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 27.01.2020 20:23 | Son Güncelleme

Ankaragücü, teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiğini duyurdu.

MKE Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

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Uzun zamandır maç sonu açıklamalarına gülmüyorduk iyi olmuş geldiği
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